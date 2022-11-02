Derbinin galibi Eczacıbaşı Dynavit

Misli.
com Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit takımları karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Dynavit, sezonun ilk mücadelesinde deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.
Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Eda, Macris, De Souza, Aslı, Meryem, Gizem (L), Lazareva, Buse, Meliha, Cansu (L).
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack, Simge (L), Saliha, Yaprak.
Setler: 20-25, 18-25, 22-25
Süre: 74 dakika (24,24,26)