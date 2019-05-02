Derbinin hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig’in 31.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahada olacak hakemler açıklanırken, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
3 Mayıs Cuma
20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
04 Mayıs Cumartesi
16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya
05 Mayıs Pazar
16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım
06 Mayıs Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus