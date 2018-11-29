Derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan maçlarda görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Cüneyt Çakır'a görev verildi. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

1 Aralık Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar

16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi

20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu