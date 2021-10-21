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Derbinin hakemi Fırat Aydınus

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.


Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 25 Ekim Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Alper Ulusoy görev alacak. Yarın, 23 Ekim Cumartesi, 24 Ekim Pazar ve 25 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:



Yarın


20.00 Yeni Malatyaspor - Altay: Yasin Kol



23 Ekim Cumartesi


13.30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek


16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - GZT Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu


16.00 Konyaspor - Kayserispor: Sarper Barış Saka


19.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan



24 Ekim Pazar


13.30 Fatih Karagümrük - Atakaş Hatayspor: Halis Özkahya


16.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Sivasspor - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek


19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



25 Ekim Pazartesi


20.00 Beşiktaş- Galatasaray: Fırat Aydınus

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