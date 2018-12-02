İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Derbinin VAR'ı Mete Kalkavan oldu

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) hakemi Mete Kalkavan oldu.


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Alper Ulusoy ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.