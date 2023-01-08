Derbiyi kazanan Galatasaray taraftarları Taksim Meydanı'nda kutlama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte İstiklal Caddesi'nden tezahüratlar ile Taksim Meydanı'na çıkan Galatasaray taraftarları galibiyeti kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbinin ilk yarısı Oliveira'nın golüyle 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da Kerem Aktürkoğlu ve Mauro İcardi'nin golleriyle durumu 3-0'a getiren sarı kırmızılı ekip maçı da bu skorla kazanmayı başardı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte de Galatasaray taraftarları Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nden sloganlar atarak Taksim Meydanı'na çıkan taraftarlar büyük bir sevinçle galibiyet kutladı.

İstiklal Caddesi üzerinde bulunan GSSTORE önünde duran taraftarlar tezahüratlar yaptı. Öte yandan GSSTORE'nin üzerindeki bina da sarı kırmızı renklerle ışıklandırıldı.