Derby, satış ağını Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarına taşıdı

Derby, tüketicilerin alışveriş deneyimini kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine giderek, 36 çeşit ürününü eStar uzmanlığıyla Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde “Derbyshop” kanalında satışa sunuyor.

Türkiye'de üretilen tek tıraş bıçağı markası Derby, Türkiye'nin en büyük online ticaret platformlarında tüketicilerle buluşuyor. “Derbyshop” markası altında 36 çeşit ürünle hizmet veren Derby, 28 Mart itibariyle online kanallarda satışa başladı. Sanal market platformlarında kendi kanalında yer alan Derby, yaygın satış ağını daha da genişletiyor. Derbyshop'un tüm tedarik ve altyapı sürecini de Yıldız Holding çatısı altında, sadece online kanallara hizmet veren, bu alanda ilk ve tek tedarik şirketi eStar üstleniyor.

“Müşterilerimizin alışveriş deneyimini kolaylaştırıyoruz”

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, e-ticaret kanalıyla satış operasyonlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“E-ticarete her geçen yıl ilginin arttığı ülkemizde, tüketicilerin beklentilerine uygun olarak en büyük online platformlarda kendi satış kanalımızı oluşturduk. Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarında yer alarak, müşterilerimize daha hızlı ve daha konforlu bir hizmet sunacağız. Bu sayede müşterilerimizi geniş ürün portföyümüze istedikleri her an tüm kanallardan ulaştırarak alışveriş deneyimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”