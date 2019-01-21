Dergilik, okuyucularına kazandıracak

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, yeni kampanyalara devam ediyor. Turkcell'in Türkiye'de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik, okurlarına bu kez 100 adet cep telefonu ödülü veriyor. Yapılan şirket açıklamasına göre, Dergilik'in süper ödüllerini kazanmak için gazete ve dergi indirmek yeterli olacak.

Çok okuyanın şansı yüksek

gelen Dergilik'in 15 Mart'a kadar sürecek kampanyasında dergi ya da gazete indirme sayısı arttıkça kazanma şansı da artacak. Kullanıcılara her gün, dergi ve gazete çekilişi için en fazla 5'er, toplamda 10 yayını indirme hakkı verilecek. Böylece 60 gün boyunca 600 çekiliş hakkına sahip olacak Dergilik kullanıcıları, toplam 100 adet cep telefonundan birini kazanma şanslarını yükseltecek.