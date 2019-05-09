Dergilik üzerinden okunan yayın oranı bir ayda yüzde 18 arttı

Türkiye'nin dijital yayın platformlarından Dergilik'te Nisan ayında okunan içerik adedi son 1 ayda yüzde 18 arttı. 2019'un başından bu yana indirilen yayın sayısı ise 88 milyonu geçti. Böylece, 2018'in tümünde gerçekleşen 80 milyonluk indirme rakamı, 2019'un ilk 4 ayında yakalanmış oldu.

Türkiye'nin dijital yayın platformlarından Dergilik uygulaması Nisan'da indirilen 18 milyon yayın adediyle, son 1 ayda okunma oranını yüzde 18 artırdı. Uygulama, 2018'de 80 milyon yayını okuyucularla buluşturmuştu. 2019'un ilk dört ayında ise 88 milyon yayın okuyucuyla buluştu. Böylece Dergilik, geçen yılın rakamlarını 2019'un ilk 4 ayında geçmiş oldu.

Bünyesine Türkiye'nin en popüler dergilerinin yanı sıra ulusal ve yerel günlük gazeteleri de ekleyen uygulama, yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir platform üzerinden sunarken, halihazırda sadece abonelerine özel yayınlanan birçok yayını da okuyucularla buluşturuyor. Platformda, 500'ü yerli 900'ü yabancı olmak üzere 1400 dergi ve 50 gazete yer aldığı kaydediliyor.