Dergilik'te yıl boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okundu

Medyayı ve gündemi yakından takip eden okuyucular, 2021 yılı boyunca 68 milyondan fazla yayın ve makale okurken, 23 milyondan fazla podcast yayını dinledi.

Turkcell'in dijital yayın platformu Dergilik, 2021 yılında da yeni içeriklerle okuyucularına ulaşıyor. Gündemden haberdar olmak isteyen okurlar için günlük gazeteler, dergi içeriklerinde neler olduğunu merak edenlere yönelik makaleler, podcast yayınları ve bilgi yarışmaları uygulamada okurlarla buluştu.

Platformda 2021 yılı boyunca tüm yayınlarla birlikte dergi ve gazetelerden özenle seçilmiş makaleler 68 milyondan fazla okundu. En fazla okunan dergi kategorileri ise yaşam, spor, mizah ve iş dünyası oldu. Okurlar, ayrıca günlük gazetelerle gündemin nabzını da tuttu.

Kullanıcılar, 30 milyon makale dinledi

Dergilik'te yıl içerisinde toplam 30 milyon makale dinlendi. İlgiyle dinlenilen makalelerin başında astroloji gündemindeki son gelişmeleri aktaran ‘Yıldızınız Bugün Ne Söylüyor?' temalı içerik geldi. ‘Sosyal Medyada Sık Yapılan Gizlilik Hataları!' ile dijital dünyadaki konumunu merak eden okurlar, ‘En İyi Yağ Yakan 10 Besin' ile de fit kalmanın yollarını araştırdı.

Platformun, 2021'de kullanıcılarıyla buluşturduğu podcast yayınları da oldukça beğenildi. Uygulamaya eklenen podcast bölümü sayesinde kullanıcılara sunulan içerik zenginleşti. Psikoloji, sağlık, teknoloji, dekorasyon, finans, yaşam, eğlence gibi konularda birçok yayın toplam 23 milyondan fazla dinlenirken, özellikle psikoloji içerikleri yoğun ilgi gördü. ‘Üstün Zekalı İnsanlar Neden Mutlu Olamıyor?' ve ‘Filozof Epiktetos'tan Acılara Karşı Güçlü Durmak için 14 Yöntem' yayını Dergilik'te en fazla dinlenen podcast'ler olarak öne çıktı. Platform, 2022 yılında da birçok farklı içerikle kullanıcılarına ulaşacak.