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Deri fabrikasında korkutan yangın

Küçükçekmece’de bulunan Aymakoop sanayi sitesindeki 5 katlı deri fabrikasının 5’inci katında yangın çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan Aymakoop sanayi sitesindeki 5 katlı deri fabrikasının 5'inci katında yangın çıktı. Fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın, Küçükçekmece İkitelli'de bulunan Aymakoop sanayi sitesindeki 5 katlı deri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın 5'inci katında bulunan depo bölümünü bir anda alevler sardı. Yangın kısa sürede büyürken fabrikanın alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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