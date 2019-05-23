Deri sektöründen yılın ilk dört ayında 600 milyon dolara yakın ihracat

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, “Türk deri ihracatçısı dünya ticaretinde yaşanan daralmalara rağmen yılın ilk 4 aylık bölümünde 171 ülkeye toplam 582 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüz ülke ekonomisine 200 milyon dolarlık dış ticaret fazlası ile önemli bir katkı sağladı” dedi.

Şenocak, “Lokomotif pazarımız olan Rusya'ya gerçekleştirdiğimiz deri ihracatında, ülke ithalatında yaşanan genel daralma sebebiyle yılın ilk çeyreğinde bir düşüş söz konusu. Ülkemizin Rusya ile olan ticaretinde ithalat ihracattan çok daha fazla olmasına rağmen uygulanan tarife dışı engeller ve yüksek gümrük vergilerinin aşılması için devletimizin desteğini bekliyoruz. Ürünlerimizi bu pazara çok daha rahat bir şekilde satabiliyor olmamız lazım. Biz ihracatçılar olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. Bugün açılışını yaptığımız fuarın ağırlıklı olarak hedefi Rusya ve eski doğu bloğu ülkeleri oluşturmakta” dedi.

Pazar çeşitliliğini artırmak için serbest ticaret anlaşmalarının önemine vurgu yapan Şenocak, “Pazar çeşitliliğini artırma amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Kore ile gerçekleştirdiğimiz serbest ticaret anlaşmasının sektörümüze pozitif katkılarını görüyoruz. Özellikle işlenmiş kürk ürünümüzde Kore'ye ihracatımız yüzde 45'lik bir artış göstererek yılın ilk çeyreğinde 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bizim için çok önemli bir pazar. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz ticari heyetler ve fuar faaliyetleri ile bu pazardan çok daha büyük bir pay alacağımıza inanıyoruz. Eğer uygun görürsek yeni bir konsept ile bu ülkeye Türkiye Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz. Mevcut durumda toptan ticaretin yapıldığı alışveriş merkezine girmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.