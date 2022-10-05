İhlas Haber Ajansı

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Dermatoloji ve medikal estetik bu kongrede görüşülüyor

Antalya’da bu yıl 2’ncisi düzenlenen Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Kongresi bugün başladı. Alanında uzman 900 kişinin katıldığı kongrede, dermatoloji ve medikal estetik konuları masaya yatırıldı.

Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği tarafından düzenlenen kongrede, dermatoloji ve medikal estetik alanlarında faaliyet gösteren 80 firma stant kurdu. Bugün başlayan ve 9 Ekim'e kadar sürecek kongreye katılan alanında uzman dermatoloji uzmanları, genç meslektaşlarına tecrübelerini anlatarak, bilgilendirmelerde bulunuyor.


Dernek Başkanı Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şanlı, bu yıl katılımın heyecan verici olduğunu ve katılan firmaların ilgisinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Kongre Başkanı Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erbil ise kongrede 80 konuşmacının yer aldığını ve 17 özel oturum ile kongreye renk kattıklarını kaydetti.


Estetik ve kozmetik dermatoloji kongresi'nde Stant açan katılımcılar ise kongreye ikinci kez katılma fırsatı bulduklarını belirterek organizasyonun sektöre katkı sağlayacağını belirttiler.

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