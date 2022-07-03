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Derviş Eroğlu'nun hayatını kaybettiğine dair asılsız iddialara yönelik açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Eroğlu'nun hayatını kaybettiğine dair iddialara yönelik tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama ise şöyle:


"Derviş Eroğlu'nun tedavisine devam edilmekte olup, genel sağlık durumu iyi durumdadır ve herhangi bir hayati riski bulunmamaktadır. Eroğlu'nun sağlık durumu ile ilgili hastanemizce doğrulanmamış söylenti niteliğindeki açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun dikkatine sunarız."

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