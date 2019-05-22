Dervişali Aile Sağlık Merkezi Fatih'te hizmete açıldı

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Sevindirici bir şey, Fatih'te 27'nci aile sağlığı merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim temel amacımız insanları mutlu etmektir'' dedi.

Dervişali Aile Sağlık Merkezi'nin açılış törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra sağlık merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirdikleri hizmetlerle insanları mutlu etmeyi amaçladıklarını belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ''Sevindirici bir şey, Fatih'te 27'nci Aile Sağlığı Merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi benden önceki belediye başkanına da teşekkür ediyorum hizmetleri için, 27 adet aile sağlık merkezinin belediye tarafından yapılarak hizmete alınması ciddi bir hizmettir. Fatih Belediyesi bu hizmeti kendisine vazife edinerek mahallede yaşayan insanlarımıza doğru hizmete ulaşmaları konusunda elinden geleni yapmaktadır. Bizim temel amacımız insanları mutlu etmektir'' ifadelerini kullandı.

Sağlıktaki temel riskleri aile sağlık merkezleriyle çözmeyi amaçladıklarını vurgulayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hastaneye gitmeden de sağlık hizmeti ve danışmanlığı alacağınız sağlık merkezleri kuruyoruz. Eskiden sağlık ocağı sistemi vardı. İstanbul'da 2001 senesinde toplam 271 sağlık ocağımız, 700 de hekimimiz vardı. Aile sağlığı merkezi sistemine geçtiğimiz günden itibaren toplam 980 adet aile sağlığı merkezimiz, 4 bin 300 de hekimimiz var. Türkiye'de sağlığımızla ilgili birtakım riskler var. Bunları hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Bu problemleri çözmede Aile Sağlı Merkezleri önemli bir rol teşkil etmektedir'' şeklinde konuştu.

Dervişali Aile Sağlık Merkezi protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdeleyle hizmete açıldı.