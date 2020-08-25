Destek paketleriyle mobilyacılar rahat nefes aldı

Haziran ayı ile birlikte rotayı tekrar yurt dışına çeviren sektörün yıl sonu hedefi, 4 milyar dolarlık mobilya ihracatı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görüldüğü mart ayından bu yana duraksayan sektörlerden biri de mobilya sektörü oldu. Mart-Nisan-Mayıs aylarında yavaşlayan sektör; haziran ayında devlet bankalarının önderliğinde başlanan ve özel bankaların da destek verdiği kredili konut satışları, sosyal hayata destek kredileri, düğünlerin başlaması ve ihracatın artması ile ilk 7 ayda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 büyüdü. Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, ''Türk mobilya sektörü olarak pandemiden önce 2020 yılına dair hedefimiz, 3 milyar dolardı. Pandemiye rağmen temmuz ayı itibarıyla hedefimizin üzerine çıktık. Bu da 2021'de altın çağımızı yaşayacağımızın bir göstergesi'' dedi.

Haziran ayında mobilya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 48 arttı

Türkiye'de mobilya ihracatının salgına rağmen ilk 7 ayda gösterdiği performansı değerlendiren Murat Erat, ''Haziran ayında devlet desteğiyle başlatılan kredili konut kampanyaları ve sosyal hayata destek kredi paketlerinin etkisiyle konut satışlarında haziran ve temmuz aylarında ciddi artışlar yaşandı, evler tekrardan düzülmeye başlandı. Yeni ev sahiplerinin ve normalleşme ile birlikte evlilik hazırlıklarına kaldığı yerden devam eden çiftlerin mobilya ihtiyacını karşılamak için yaptığı alışverişler, mobilya sektörünü de hareketlendirdi. Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla mobilya ihracatında da yüzde 48'lik artış yaşandı. Mevcut tablo bu şekilde devam ederse son 5 yılda mobilya ithalatımızda kaydedilen yüzde 41'lik azalmayı da yüzde 50'lerin üzerine çıkarabiliriz. Bu sayede yerli mobilya üreticisinin yüzü daha fazla güler'' ifadelerini kullandı.

''2020 için hedeflediğimiz 4 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştireceğiz''

Dünyanın 179 ülkesine ihracat yapan mobilya sektörünün her sene dış ticaret fazlası veren nadir sektörlerden biri olduğuna da değinen Murat Erat, ''Koronavirüs pandemisinin bütün dünyayı durdurduğu bu dönemde de ihracatımız azalmasına rağmen durmadı. Hem mobilya üreticileri olarak bizler hem de perakendecilerimiz, elimizden gelenin fazlasını yaparak sektörümüzün ihracatını artırmayı başardık. Mobilya sektörü olarak, yılın ilk 7 ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 hedefimiz olan 4 milyar dolarlık ihracata da ulaşacağımıza inanıyorum'' şeklinde konuştu.