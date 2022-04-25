Destici'den CHP'li vekile tepki: "Vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sultanbeyli İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Programa partililer ile aralarında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, siyasi parti temsilcileri ve STK üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı. Burada konuşan Destici, sözlerine “Pençe Kilit” ve “Eren Abluka” operasyonlarındaki şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Askerlerin ve devletin terörle mücadele ederken onların siyasi uzantılarının Mecliste devlete ve millete kafa tutmaya devam ettiğini söyleyen Destici, “O yetmiyor, bir de içlerine aldıkları Ermeni çetesi Hınçak ve Taşnak, ASALA terör örgütü artıklarını da Mecliste konuşturuyorlar. Onlara 'Sözde Ermeni soykırımı varmış ve bunu TBMM kabul etsin' gibi bir alçaklığı, hadsizliği yaptırıyorlar. Bunu kınıyor ve reddediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu, HDP'yle gizli ortaklıklarını ifşa etmemek adına konuşmuyor”

“CHP'li bir vekilin 1915 Nisan'ında bir kısım, onun ifadesiyle 'Ermeni aydınlarının' Anadolu'nun çeşitli şehirlerine sürgüne gönderme ve yok edildikleri iftirasını atmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum ve kınıyorum" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Her konuda konuşan Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda ne diyor? Bir de onu duymak istiyorum. Maalesef bugüne kadar bu konularda hiçbir yorum yapmadı. Çünkü PKK'nın uzantısı HDP'yle gizli ortaklıkları var ve bu ortaklığı ifşa etmemek adına konuşmuyor ama biz ve milletimiz bunu biliyoruz."

“Bunlar yargıya havale edilecekler”

Destici, "Demirtaş içeriden çıksın diyenler ve Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ile ilgili başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP sözcüleri ve Millet İttifakı'nın diğer temsilcileri ne diyor? Bunu duymak istiyorum ama şu ana kadar bu konuda hiçbir söz duymadık" dedi.

TBMM'nin yapması gerekenler olduğunu belirten Destici, şunları söyledi:

"Meclis, hazırlanan fezlekeleri bir an önce görüşecek, dokunulmazlıkları kaldıracak ve bunlar yargıya havale edilecekler. Bunun başka yolu yok. Ne HDP içindeki Ermeni milletvekili ne de CHP içindeki Ermeni ve PKK sevdalısı milletvekillerinin bu devlete, ülkeye ve bu vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak devletin bekasını, varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önceleyerek hareket ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz."

Destici, çarşamba günü kutlanacak Kadir Gecesi'ni de tebrik etti.