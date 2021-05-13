"Detoks suyu amaca göre hazırlanmalı"

Gizem Gençyürek, "Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon, ödem atmak için maydanoz veya ananas, kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir” dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Dyt. Gizem Gençyürek, sağlıklı kilo kaybında sıvı tüketiminin önemine değinerek, detoks suları hakkında açıklamalarda bulundu. Dyt. Gençyürek, uzun yıllardır popülaritesini koruyan detoks sularının tek başına yağ yaktığı ve kilo verdirdiğine dair yanlış bir inanış olduğunu belirterek, “Unutulmamalı ki hiçbir besin tek başına yağ yakmaz ve kilo verdirmez. Detoks sularının bu kadar sevilmesinin altında yatan temel sebep ise suyun tadının birçok kişi tarafından sevilmemesi ve çeşitli meyve, sebze, baharatlar ile tatlandırılarak suyun tadının daha içilebilir hale getirilmesidir. Burada asıl önemli olan sudur” diye konuştu.

"Kan şekeri için tarçın"

Dyt. Gençyürek, bireyin var olan sağlık problemleri göz önünde bulundurularak hedefe yönelik suyun tatlandırılabileceğine işaret ederek, "Kan şekerinin dengelenmesi için suya çubuk tarçın atılabilir. Bağırsakların iyi çalışması veya bağışıklığı güçlendirmek için limon; ödem atmak için maydanoz veya ananas; kolesterol için ceviz günlük içilen suyun içine ilave edilebilir. Ancak suyun içerisine eklenen sebze ve meyvelerin antioksidan etkilerinden ve toksin atıcı özelliklerinden yararlanabilmek için bunların ayrıca da tüketilmesi şarttır. Bir hastalık veya gebelik durumu yoksa yeşil çay ve kiraz sapı çayını da diyet listelerine ekleyebiliriz. Antioksidan özelliği de bulunan bu çaylar diyet sürecinde metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımı ve dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Kiraz sapı çayının en önemli özelliği ödem söktürücü olmasıdır. Bu sebeple adet döneminden 3-5 gün öncesinden tüketilmesi de yarar sağlamaktadır. Sindirim problemlerine yardımcı olur, hazımsızlığı önler. Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur. Yeşil çay ise kalp ve dolaşım sistemini olumlu etkiler. Zihinsel ve bedensel performansı olumlu etkiler. İdrar söktürür ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Mide ve bağırsak problemlerine iyi gelir. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Kan dolaşımının ve tiroid fonksiyonlarının düzenlenmesini destekler. Vücuttaki yağların yakılma sürecini hızlandırarak kilo verme sürecine katkıda bulunur" ifadelerini kullandı.