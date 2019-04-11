Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş-Başakşehir müsabakasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda göre alacak hakemler belli oldu. 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecekken, Beşiktaş ile lider Başakşehir arasında oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan müsabakalarda hakem atamaları şöyle:

12 Nisan Cuma

20.30 Bursaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Konyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar

13.30 Kayserispor - Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 E. Y. Malatyaspor - Alanyaspor: Serkan Çınar

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Ali Palabıyık

20.00 BB Erzurumspor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa