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Dev derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 28.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda görev yapacak hakemler belli olurken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı. Beşiktaş-Başakşehir müsabakasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan maçlarda göre alacak hakemler belli oldu. 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan dev derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecekken, Beşiktaş ile lider Başakşehir arasında oynanacak olan maçı Cüneyt Çakır yönetecek.


Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan müsabakalarda hakem atamaları şöyle:



12 Nisan Cuma


20.30 Bursaspor - Trabzonspor: Bülent Yıldırım



13 Nisan Cumartesi


16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu


16.00 Konyaspor - Sivasspor: Zorbay Küçük


19.00 Beşiktaş - Başakşehir: Cüneyt Çakır



14 Nisan Pazar


13.30 Kayserispor - Ankaragücü: Halis Özkahya


16.00 E. Y. Malatyaspor - Alanyaspor: Serkan Çınar


16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen


19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Ali Palabıyık


20.00 BB Erzurumspor - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

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