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Dev derbinin VAR'ı Bülent Yıldırım

Süper Lig’in 28.

Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Bülent Yıldırım oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin VAR hakemi ise Bülent Yıldırım oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.

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