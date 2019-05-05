Dev derbinin VAR'ı Cüneyt Çakır oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbinin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, bu akşam evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.