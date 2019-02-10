Dev maçta Ümit Öztürk'ün kart raporu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk, 90 dakika boyunca toplam 5 kez kart gösterdi. Denizli bölgesi hakemi, 4 kez sarı-kırmızılı futbolculara, 1 kez de bordo-mavili takımının oyuncu için sarı kartına başvurdu.

Ümit Öztürk, İstanbul ekibinde Linnes, Belhanda, Donk ve Diagne'ye Karadeniz temsilcisinde de Arda'ya sarı kart çıkardı.