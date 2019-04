Dev organizatörler Türkiye'de beğeni topladı

Avusturya'da on yıldan beri yaptıkları dev organizasyonlarla rekorları alt üst eden Bülent Sağlam ve Emre Öztürk, İstanbul'da gerçekleştirdikleri ‘Vendetta Champions Night' dövüş sporları galasıyla göz kamaştırdı.

Kendisi eski bir dövüş sporcusu olan ve Viyana'daki Iron Fist Gym (Demir Yumruk) isimli dövüş sporları okulunda 900 sporcu gibi rekor bir öğrenci kitlesine eğitim verdiklerini belirten Bülent Sağlam, "Okulumuzda, MMA, kickboks, güreş, boks ve birçok diğer spor dallarında eğitim verirken, Avrupa'nın da en büyük spor okulları arasındayız. Avusturya'da bugüne kadar kırkın üzerinde organizasyona imza attık ve bunlar çok beğenilirken, seyirci rekorları kırıyorlardı. Sonra Ortağım Emre Öztürk ile birlikte neden bu bilgi ve tecrübelerimizi ülkemize götürerek orada dövüş sporlarının gelişmesine ve ülkemizin dünyaya açılmasına yardımcı olmuyoruz diye bir düşünce geldi aklımıza. Türkiye'nin en iyi organizatörlerinden World Champions League Türkey'in organizatörü değerli dostumuz İbrahim Dağdeviren ile görüştük ve o da çok olumlu baktı. Böylece İstanbul'da ‘Vendetta Champions Night' isimli ilk galamızı gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından en iyi sporcuları getirerek müthiş maçlara imza attık. Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek Dünya şampiyonu Fırat Arslan, galamızda yedinci kez dünya şampiyonluk kemerini kazandı. Murat Kazgan, MMA dalında Vendetta Champions Night ‘VCN' dünya şampiyonluk kemerini kazandı. Mücahit Kulak, ise şanssız bir tekme darbesiyle karşılaşmanın henüz ilk saniyelerinde kaybetti. Bunların yanı sıra 13 tane daha dünya klasmanında maçlar gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bülent Sağlam: "Türkiye'de MMA Federasyonu'nu kurduk"

Türkiye'de ilk MMA federasyonunu kuruluşunu on yıl önce Ankara'da Ali Arık ile birlikte yaptığını vurgulayan Bülent Sağlam, "Çeşitli seminer ve uğraşların ardından on yıl önce MMA Federasyonunu kurduk. Kendi kulübümüz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından ve özellikle de Brezilya'dan gerek antrenör, gerek teknik elemanlar getirerek bu sporun ülkemizde yaygınlaşmasını sağladık. Ben Avrupa'da olduğum için Ali Arık, Türkiye'de başkanlığı yürütüyor. Biz de dışarıdan her türlü desteği veriyoruz. Antalya ve Ankara'da önemli turnuvalar düzenleyerek bu sporun ülkemizde yaygınlaşmasını sağladık. Buradan devlet yetkililerimize de seslenmek istiyoruz. Son dönemlerde dünya çapında izleyici rekorları kıran bu sporu ülkemizde kurduk ancak on yıldan beri henüz resmi olarak onay alabilmiş değiliz. En kısa zamanda resmi onaylarının yapılmasını sizlerin aracılığınızla bildirmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Emre Öztürk: "Çok güzel tepkiler aldık"

Milli takım futbolcularından Veli Kavlak, Tarkan Serbest, Tanju Kayhan gibi birçok futbolcuyu Türk futboluna kazandıran, futbol dünyasının dev menajerlerinden Emre Öztürk, gerek izleyici, gerek iş dünyası ve gerekse medyadan büyük beğeniler aldıklarını söyledi. Hedeflerinin Türkiye'deki dövüş sporlarının gelişimine katkıda bulunarak, gençleri dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Öztürk, "Birçok insan karşılaşmalardaki rakiplerin çok dengeli olduğunu ve izledikleri için çok memnun olduklarını dile getirdi. İş adamları olsun, seyirciler olsun bir dahaki karşılaşmanın ne zaman olduğunu sordular ve gelecek galamıza sponsor olmak istediklerini belirttiler. Ayrıca Avrupa'dan da üç yüz civarında seyircimiz sırf bu önemli maçları izlemek için ülkemize geldi. Onlara ve bu galanın gerçekleşmesinde büyük katkısı olan sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca 4500 seyircimizin yanı sıra, 800'de VIP izleyicimiz gelerek salonu doldurdular. 15 Haziran'da Viyana'da bir galamız olacak. Ardından Sakarya'da düzenleyeceğiz ve yıl sonuna doğru bu galamızın ikincisini yine İstanbul'da düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.