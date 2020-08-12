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Dev petrol platformu FSM Köprüsünü böyle geçti

Panama bayraklı dev petrol platformu "GPS Saturn", Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçişini tamamlayarak Karadeniz’e doğru yol almaya devam etti.

Panama bayraklı dev petrol platformu "GPS Saturn", Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü geçişini tamamlayarak Karadeniz'e doğru yol almaya devam etti.


5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz'e geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Dev petrol platformu öğle saatlerinde FSM Köprüsü geçişini tamamladı. Geçiş anı drone kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Platformun boğaz geçişini önümüzdeki saatlerde tamamlaması planlanıyor.

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