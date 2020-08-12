İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dev petrol platformunun İstanbul Boğazı'ndan geçişi drone kamerasında

Panama bayraklı dev petrol platformu "GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi.

Panama bayraklı dev petrol platformu "GPS Saturn"un, İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan drone kamerası ile görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, 5 bin 235 groston ağırlığında, 52 metre uzunluğundaki “GSP Saturn” isimli petrol platformunu çeken gemi, sabah Karadeniz'e geçmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Platformun Marmara Denizi'nde ilerleyişi sürüyor. Panama bayraklı GSP Saturn'e, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler eşlik ediyor. 3 kıyı emniyeti römorkörü tarafından halatlar ile çekilen platform, 2 römorkör yardımı ile de arkasından ittiriliyor. Platformun boğaz geçişini önümüzdeki saatlerde tamamlaması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.