Dev spor salonlarında depremzedeler için iyilik zinciri oluşturuldu

Bir çok ilçe ve semtten gönderilen ürünler büyük spor salonlarında kategorilere ayrılıp tırlara yükleniyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerin ardından bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor. Üzerinden 15 gün geçmesine rağmen yardımlar depremzedeler için toplanıyor. Bahçelievler Belediyesi depremzedeler için kongre merkezi binasına mağaza ortamı oluştururken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanan yardımları deprem bölgesine gönderiyor.

“Bizler elimizden geldiğinde 8-10 saat çalışıyoruz”

Depremin ilk günü itibariyle çalışmalara devam ettiklerini belirten belediye çalışanı Ufuk Korkmaz, “Yaklaşık 55'den fazla tır gönderdik. Geri kalan ürünleri ise depremzedeler için burada mağaza gibi bir ortam kurduk. Depremzedeler gelip buradan ihtiyaçlarına göre ürün alabiliyorlar. Şu anda deprem bölgesine yiyecek ve sıfır kıyafet gönderiyoruz. Bahçelievler'deki tüm vatandaşlarımız bizlere yardım etti. İlk bir hafta gece 4-5'lere kadar çalıştık. Bizler elimizden geldiğinde 8-10 saat çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kendi işimizi bir kenara bıraktık depremzedeler için çalışıyoruz”

Depremzedeler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden belediye çalışanı Sevde Nur, “Çevremize gelen depremzeler için burada ürünleri paketleyip onlara gönderiyoruz. Şu an kendi işimizi bir kenara bıraktık depremzedeler için çalışıyoruz. Bizlere listeler geliyor onlara göre depremzedelere teslimatlar yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Yaraları sarmaya çalışıyoruz”

Depremzedelerin gerekli ihtiyaçlarına göre gönderim yaptıklarını söyleyen belediye çalışanı Hasine Kaya, “Bizlere depremzedelerin ihtiyaçlarına göre listeler geliyor. Bizlerde burada onları kolileyip arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. İlk günden bu yana buradayız. Yaraları sarmaya çalışıyoruz” dedi.