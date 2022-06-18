Dev Türk bayrağı uçurtması Çamlıca Camii'nde havalandı

Üsküdar'da düzenlenen karne şenliği Büyük Çamlıca Camii avlusunda çeşitli etkinlikler ile gerçekleştirildi. Etkinlikte dünyanın en büyük bayrak uçurtmalarından olan dev Türk bayrağı uçurtması havalanarak görsel şölen oluşturdu.

2021-2022 Eğitim öğretim yılının sonlanması ile karne sevinci yaşayan öğrencilerin heyecanını yükselten ve eğlendiren bir etkinlik düzenleyen Üsküdar İmam Hatip Lisesi Mezunları, Üsküdar Belediyesi ile birlikte Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirdiği programda, dünyanın en büyük bayrak uçurtmalarından olan Türk bayrağı uçurtması havalanarak görsel şölen oluşturdu. 60 m2'lik dev Türk Bayrağı uçurtma ve 150 tane Türk Bayrağının tek ipte uçurulduğu 225 metrelik tren uçurtma gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca gösterinin gerçekleştiği alanda toplamda bin adet uçurtma da dağıtıldı.

“30 tane ülkede çeşitli gösteriler yaptık”

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz, “Biz Türk Uçurtma Takımı olarak bugüne kadar dünyada 30 ülkeye gittik. 30 tane ülkede çeşitli gösteriler yaptık. Avustralya'da yaptırdık biz bunu. 10 metreye 6 metre boyutlarında. Dünyadaki en büyük 5'inci bayrak uçurtma. Türkiye'de zaten tek bayrak uçurtma. Bundan önce 150 tane Türk bayrağı havalandı peş peşe 225 metre uzunluğunda. Bunlarla gösteriler yapıyoruz. Özellikle yurtdışına gittiğimiz zaman Türk bayrağımızı göklere çıkarmaya ve ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Eğlenceli bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bugün karne şenliği olduğu için çocuklara farklı ve eğlenceli bir şey olsun hem de bayrağımızı göklere çıkaralım istedik. Çamlıca Camii'nin avlusunda olmak ayrı bir anlam katıyor” şeklinde konuştu.