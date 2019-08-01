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Dev vinçlerle yeni nesil mega gemilere hizmet verilecek

Yeni nesil mega gemilere hizmet verebilecek 8 adet saha vinci, 2 adet rıhtım vinci İstanbul’a getirildi.

Yeni nesil mega gemilere hizmet verebilecek 8 adet saha vinci, 2 adet rıhtım vinci İstanbul'a getirildi.


Yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırımla satın alınan vinçler Kumport Limanı'na ulaştı. Yüksek kapasiteli rıhtım vinçleri ile birlikte saha operasyonlarını da güçlendirmek için 8 yeni saha vincini (RTG) de limanın ekipmanlarına dahil edildi. Limanda şu an toplam 9 adet SSG, 6 adet MHC ve 28 adet RTG vinçleri operasyonda yer alıyor


“50 milyon dolar değerindeki yatırımlarımızın en önemli halkası”


2019 yatırım planları kapsamında satın aldıkları vinçlerle operasyonel verimliliklerini artıracaklarını söyleyen söz konusu limanın CEO'su Özgür Soy, “Geçtiğimiz yıllarda operasyonel mükemmellik yaklaşımımız ile hem liman verimliliğini hem de ekipman kapasitelerini yükseltmeye yönelik yatırımlar yaptık. Bu yıl da toplam 50 milyon dolar değerindeki yatırımlarımızın en önemli halkası olan vinçlerimiz limanımıza ulaştı. 24 sıraya ulaşabilen SSG vinçleri 20 bin TEU ve üzerindeki yeni nesil gemilere hizmet verebilme yeterliliğine sahip. Ayrıca bu yatırımla dev gemilere aynı an da 5 rıhtım vinciyle hizmet verebileceğiz. Böylece uluslararası rekabette gerekli olan üstün hız ve verimlilik standartlarına ulaşmış olacağız. Yüksek kapasiteli rıhtım vinçlerimiz ile birlikte saha operasyonlarını da güçlendirmek için 8 yeni saha vincini (RTG) de ekipmanlarımıza dahil ettik. Limanımızda şu an toplam 9 adet SSG, 6 adet MHC ve 28 adet RTG vinçleri operasyonda yer alıyor” dedi.

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