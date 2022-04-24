İhlas Haber Ajansı

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DEVA Partisi iftarında kavga: Sandalyeler havada uçuştu

Esenyurt’ta DEVA Partisi’nin düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu.

Esenyurt'ta DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde düzenlediği iftar programında ortalık adeta savaş alanına döndü. Yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Su şişeleri ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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