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Devler Ligi'nin tekmelikleri Burak Ulutaş'tan

Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli yıldızlara ürettiği tekmeliklerle adından söz ettiren Burak Ulutaş, Devler Ligi’nin yıldızları için de üretim yapacak.

Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi milli yıldızlara ürettiği tekmeliklerle adından söz ettiren Burak Ulutaş, Devler Ligi'nin yıldızları için de üretim yapacak.


Milli futbolcular Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü gibi yıldızların yanı sıra Süper Lig'de Muslera, Danirl Aleksic, Arda Turan gibi isimlere kişiye özel tekmelik üreten Burak Ulutaş, şimdi de Devler Ligi arenasındaki isimler için ürettiği tekmelikleri göndermeye hazırlanıyor. Birçok yıldız isim, kendi ligleri ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde Ulutaş'a sipariş verdi. Chelsea'den Kovacic, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Fernando, Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve takım arkadaşı Ramsey ile Barcelonalı Pjanic gibi isimler, Burak Ulutaş'ın ürettiği tekmeliklerle sahaya çıkacak.

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