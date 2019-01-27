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Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatını ziyaret etti

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatını ziyaret etti.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'ı ziyaretinin ardından partisinin İstanbul il teşkilatı binasına geçti.


Teşkilat binasında büyük bir kalabalık ve çiçeklerle karşılanan Bahçeli, parti yetkilileriyle bir araya geldi. MHP İl Başkanı'nın da aralarında bulunduğu parti yetkilileriyle olan toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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