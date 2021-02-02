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Devre arasının en sessiz ekibi Antalyaspor oldu

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı.

Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.


Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı. Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti. Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:



FENERBAHÇE


Gelenler - Geldiği takım



Mesut Özil - Arsenal


İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir


Attila Szalai - Apollon Limassol


Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers



Gidenler - Gittiği takım



Nabil Dirar - Club Brugge


Tolga Ciğerci - M.Başakşehir


Kemal Ademi - Karagümrük


Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük


İsmail Yüksek - Adana Demirspor



BEŞİKTAŞ


Gelenler - Geldiği takım



Cenk Tosun - Everton


Bilal Ceylan - Eskişehirspor



Gidenler - Gittiği takım



Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe


Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor


Atakan Üner - Ümraniyespor


Erdoğan Kaya - Turgutluspor


Atamer Bilgin - Boluspor


Jeremain Lens - Karagümrük


Tyler Boyd - Sivasspor


Güven Yalçın - Lecce


Isimat Mirin - Takımı yok



GALATASARAY


Gelenler - Geldiği takım



Mostafa Mohamed - Zamalek


Henry Onyekuru - Monaco


Gedson Fernandes - Benfica


Halil Dervişoğlu - Brentford


DeAndre Yedlin - Newcastle United



Gidenler - Gittiği takım



Mbaye Diagne - West Bromwich Albion


Metehan Mertöz - Kırklarelispor


Erkan Süer - Turgutluspor


Emirhan Civelek - Akhisarspor


Batuhan Şen - Menemenspor


Jesse Sekidika - Konyaspor


Emin Bayram - Boluspor


Ali Yavuz Kol - Denizlispor


Erencan Yardımcı - Eyüpspor



ALANYASPOR


Gelenler - Geldiği takım



Damian Kadzior - Eibar


Serkan Kırıntılı - Konyaspor


El Mami Tetah - Ksar Nouakchott


Furkan Bayır - Menemenspor


Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer


Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok


Veysel Ünal - Afjet Afyonspor



Gidenler - Gittiği takım



Anastasios Bakasetas - Trabzonspor


Hasan Ayaroğlu - Denizlispor


Ufuk Ceylan - Takımı yok



TRABZONSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Anastasios Bakasetas - Alanyaspor


Berat Özdemir - Gençlerbirliği


Yunus Mallı - Wolfsburg



Gidenler - Gittiği takım



Gaston Campi - Karagümrük


Fousseni Diabate - Göztepe


Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK


Joao Pereira - Sporting Lizbon


Stiven Plaza - Real Valladolid



GAZİANTEP FK


Gelenler - Geldiği takım



Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor


Dorerick Miranda - Wolverhampton


Osama Rashid - Santa Clara


Ertuğrul Ersoy - Le Havre



Gidenler - Gittiği takım



Mehmet Erdem Uğurlu - Altay


Ali Ateş - Osmaniyespor


Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.


Kubilay Aktaş - Denizlispor


Mücahid Albayrak - Samsunspor



HATAYSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Youssouf Kone - O.Lyon


Mohammed Kamara - Menemenspor


Muhammed Mert - Altınordu


Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor



Gidenler - Gittiği takım



Gökhan Karadeniz - Samsunspor


Helder Barbosa - Panetolikos


Idir Ouali - Ethnikos


Buğra Temel - Nevşehir Bld.


Mirkan Aydın - İstanbulspor


Dame Diop - Budejovice


Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954



KARAGÜMRÜK


Gelenler - Geldiği takım



Gaston Campi - Trabzonspor


Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg


Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe


Kemal Ademi - Fenerbahçe


Jeremain Lens - Beşiktaş


Lucas Castro - SPAL


Yavuz Aygün - Boluspor


Emre Çolak - Takımı yok


Andrea Bertolacci - Takımı yok


Fabio Borini - Takımı yok



Gidenler - Gittiği takım



Ramazan Civelek - Kayserispor


Furkan Kara - Sancaktepe


Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor


Zeki Yıldırım - Altay


Erik Sabo - Çaykur Rizespor


Badou Ndiaye - Stoke


Eric Lichaj - Takımı yok


Brahim Darri - BB Erzurumspor



ANTALYASPOR


Gelenler - Geldiği takım



Yok



Gidenler - Gittiği takım



Adis Jahovic - Göztepe



YENİ MALATYASPOR


Gelenler - Geldiği takım



Aly Malle - Ascoli


Philip Gameli Awuku - Okyeman


Stevie Mallan - Hibernian


Eric Ndizeye - Musongati


Jospin Nshimirimana - Aigle Noir


Haqi Osman - Okyeman



Gidenler - Gittiği takım



Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir


Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği


Berk Yıldız - Adana Demirspor


Murat Akça - Altay


Guido Herrera - Talleres


Christian Cueva - Santos



GÖZTEPE


Gelenler - Geldiği takım



Fousseni Diabate - Trabzonspor


Beykan Şimşek - Ankaraspor


Peter Zulj - Anderlecht


Anderson Esiti - PAOK


Adis Jahovic - Antalyaspor



Gidenler - Gittiği takım



Burak Süleyman - Kocaelispor


Eren Bilen - Nevşehir Bld.


Marcio Mossoro - Altay


Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor


Guilherme - Alvarenga



KASIMPAŞA


Gelenler - Geldiği takım



Dusko Tosic - Guangzhou


Arda Bulut - Louisville


Isaac Kiese Thelin - Anderlecht


Derrick Luckassen - PSV Eindhoven


Danny Drinkwater - Chelseea


Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova



Gidenler - Gittiği takım



Ahmet Oğuz - Sivasspor


Azad Toptik - Ankaraspor


Alan - Tuzlaspor


Mickael Tirpan - Fortuna Sittard


Tobias Heintz - Takımı yok



ÇAYKUR RİZESPOR


Gelenler - Geldiği takım



Damjan Djokovic - Cluj


Emir Dede - Balıkesirspor


Erik Sabo - Karagümrük


Alexander Söderlund - Hacken



Gidenler - Gittiği takım



Emirhan Topçu - Menemenspor


Burak Albayrak - Serik Belediyespor


İsmael Diomande - Konyaspor


Can Vural - Erokspor


Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor


Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.


Kemal Rüzgar - Manisa FK



SİVASSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Ahmet Oğuz - Kasımpaşa


Tyler Boyd - Beşiktaş


Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor


Gidenler - Gittiği takım


Yasin Öztekin - Samsunspor


Barış Yardımcı - Konyaspor


Armin Djerlek - Aluminij


Eren Şahin - Sivas Belediyespor



M.BAŞAKŞEHİR


Gelenler - Geldiği takım



Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor


Ömer Ali Şahiner - Konyaspor


Junior Fernandes - Ittihad Kalba


Tolga Ciğerci - Fenerbahçe


Leo Duarte - Milan



Gidenler - Gittiği takım



İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe


Emre Kaplan - Bodrumspor


Kerim Frei - Emmen


Muhammed Şengezer - Adana Demirspor


Martin Skrtel - Takımı yok



KONYASPOR


Gelenler - Geldiği takım



Amar Rahmanovic - Sarajevo


Emre Kartal - Fenerbahçe


Zymer Bytyqi - Viking


İsmael Diomande - Çaykur Rizespor


Barış Yardımcı - Sivasspor


Jesse Sekidika - Galatasaray



Gidenler - Gittiği takım



Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir


Uğur Demirok - Kayserispor


Serkan Kırıntılı - Alanyaspor


Savaş Polat - Turgutluspor



KAYSERİSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Kevin Luckassen - Viitorul


Besard Sabovic - Mjallby


Ramazan Civelek - Karagümrük


Uğur Demirok - Konyaspor


Anton Maglica - Guizhou Hengfeng


Nehuen Paz - Bologna


Melih Okutan - Boluspor


Karlo Muhar - Lech Poznan



Gidenler - Gittiği takım



Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor


Yaw Ackah - BB Erzurumspor


İlhan Depe - Altay


Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor



BB ERZURUMSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Jakub Szumski - Rakow


Elba Rashani - Odds


Aatif Chahechouhe - Karagümrük


Mostapha El Kabir - Orgryte


Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor


Yacouba Coulibaly - Le Havre


Zakarya Bergdich - Denizlispor


Johanna Omolo - Cercle Brugge


Göktuğ Bakırbaş - Göztepe


Yaw Ackah - Kayserispor


Brahim Darri - Karagümrük


Manuel da Costa - Takımı yok


Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk



Gidenler - Gittiği takım



Kaan Kanak - Adana Demirspor


Ibrahim Sissoko - Akhisarspor


İbrahim Akdağ - Ankaragücü


Rachad Muhammed - Sarpsborg


Jugurtha Hamroun - Samsunspor


Armando Sadiku - Bolivar


Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor


Osman Şahin - Ofspor


Fabien Farnolle - Takımı yok


Mahamadou Ba - Takımı yok



GENÇLERBİRLİĞİ


Gelenler - Geldiği Takım



Lucas Mugni - Sport Recife


Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor


Sandro Lima - Tianjin Teda


Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız



Gidenler - Gittiği takım



Berat Özdemir - Trabzonspor


Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor


Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK


Kadir Enes Kira - Hacettepe


Baran Başyiğit - Hacettepe



ANKARAGÜCÜ


Gelenler - Geldiği takım



Aliou Badji - El Ahly


Geraldo - El Ahly


İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor


Alperen Babacan - Akhisarspor


Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe


Ali Kaan Güneren - Akhisarspor



Gidenler - Gittiği takım



Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu


Murat Sipahioğlu - Mamak FK



DENİZLİSPOR


Gelenler - Geldiği takım



Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor


Görkem Can - Groningen


Kubilay Aktaş - Gaziantep FK


Ali Yavuz Kol - Galatasaray


Ayman Ben Mohamed - Le Havre


Ahmed Yasin - Hacken


Mix Diskerud - Man. City U23



Gidenler - Gittiği takım



Mert Sarıkuş - Van Spor FK


Alihan Kalkan - Sancaktepe


Ismail Aissati - Adana Demirspor


Neven Subotic - Altach


Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor


NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.

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