Devre arasının en sessiz ekibi Antalyaspor oldu

Süper Lig ekipleri ara transferde kadrolarını güçlendirmek için birçok yıldız isme imza attırdı.
Antalyaspor transfer yapmayan tek ekip olarak dikkat çekti.
Süper Lig'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç'ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes'le takviye yaptı. Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş, Mirin'in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens'i kiralık olarak Karagümrük'e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kadrosuna dahil etti. Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:
FENERBAHÇE
Gelenler - Geldiği takım
Mesut Özil - Arsenal
İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir
Attila Szalai - Apollon Limassol
Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers
Gidenler - Gittiği takım
Nabil Dirar - Club Brugge
Tolga Ciğerci - M.Başakşehir
Kemal Ademi - Karagümrük
Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük
İsmail Yüksek - Adana Demirspor
BEŞİKTAŞ
Gelenler - Geldiği takım
Cenk Tosun - Everton
Bilal Ceylan - Eskişehirspor
Gidenler - Gittiği takım
Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe
Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor
Atakan Üner - Ümraniyespor
Erdoğan Kaya - Turgutluspor
Atamer Bilgin - Boluspor
Jeremain Lens - Karagümrük
Tyler Boyd - Sivasspor
Güven Yalçın - Lecce
Isimat Mirin - Takımı yok
GALATASARAY
Gelenler - Geldiği takım
Mostafa Mohamed - Zamalek
Henry Onyekuru - Monaco
Gedson Fernandes - Benfica
Halil Dervişoğlu - Brentford
DeAndre Yedlin - Newcastle United
Gidenler - Gittiği takım
Mbaye Diagne - West Bromwich Albion
Metehan Mertöz - Kırklarelispor
Erkan Süer - Turgutluspor
Emirhan Civelek - Akhisarspor
Batuhan Şen - Menemenspor
Jesse Sekidika - Konyaspor
Emin Bayram - Boluspor
Ali Yavuz Kol - Denizlispor
Erencan Yardımcı - Eyüpspor
ALANYASPOR
Gelenler - Geldiği takım
Damian Kadzior - Eibar
Serkan Kırıntılı - Konyaspor
El Mami Tetah - Ksar Nouakchott
Furkan Bayır - Menemenspor
Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer
Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok
Veysel Ünal - Afjet Afyonspor
Gidenler - Gittiği takım
Anastasios Bakasetas - Trabzonspor
Hasan Ayaroğlu - Denizlispor
Ufuk Ceylan - Takımı yok
TRABZONSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Anastasios Bakasetas - Alanyaspor
Berat Özdemir - Gençlerbirliği
Yunus Mallı - Wolfsburg
Gidenler - Gittiği takım
Gaston Campi - Karagümrük
Fousseni Diabate - Göztepe
Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK
Joao Pereira - Sporting Lizbon
Stiven Plaza - Real Valladolid
GAZİANTEP FK
Gelenler - Geldiği takım
Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor
Dorerick Miranda - Wolverhampton
Osama Rashid - Santa Clara
Ertuğrul Ersoy - Le Havre
Gidenler - Gittiği takım
Mehmet Erdem Uğurlu - Altay
Ali Ateş - Osmaniyespor
Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.
Kubilay Aktaş - Denizlispor
Mücahid Albayrak - Samsunspor
HATAYSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Youssouf Kone - O.Lyon
Mohammed Kamara - Menemenspor
Muhammed Mert - Altınordu
Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor
Gidenler - Gittiği takım
Gökhan Karadeniz - Samsunspor
Helder Barbosa - Panetolikos
Idir Ouali - Ethnikos
Buğra Temel - Nevşehir Bld.
Mirkan Aydın - İstanbulspor
Dame Diop - Budejovice
Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954
KARAGÜMRÜK
Gelenler - Geldiği takım
Gaston Campi - Trabzonspor
Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg
Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe
Kemal Ademi - Fenerbahçe
Jeremain Lens - Beşiktaş
Lucas Castro - SPAL
Yavuz Aygün - Boluspor
Emre Çolak - Takımı yok
Andrea Bertolacci - Takımı yok
Fabio Borini - Takımı yok
Gidenler - Gittiği takım
Ramazan Civelek - Kayserispor
Furkan Kara - Sancaktepe
Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor
Zeki Yıldırım - Altay
Erik Sabo - Çaykur Rizespor
Badou Ndiaye - Stoke
Eric Lichaj - Takımı yok
Brahim Darri - BB Erzurumspor
ANTALYASPOR
Gelenler - Geldiği takım
Yok
Gidenler - Gittiği takım
Adis Jahovic - Göztepe
YENİ MALATYASPOR
Gelenler - Geldiği takım
Aly Malle - Ascoli
Philip Gameli Awuku - Okyeman
Stevie Mallan - Hibernian
Eric Ndizeye - Musongati
Jospin Nshimirimana - Aigle Noir
Haqi Osman - Okyeman
Gidenler - Gittiği takım
Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir
Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği
Berk Yıldız - Adana Demirspor
Murat Akça - Altay
Guido Herrera - Talleres
Christian Cueva - Santos
GÖZTEPE
Gelenler - Geldiği takım
Fousseni Diabate - Trabzonspor
Beykan Şimşek - Ankaraspor
Peter Zulj - Anderlecht
Anderson Esiti - PAOK
Adis Jahovic - Antalyaspor
Gidenler - Gittiği takım
Burak Süleyman - Kocaelispor
Eren Bilen - Nevşehir Bld.
Marcio Mossoro - Altay
Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor
Guilherme - Alvarenga
KASIMPAŞA
Gelenler - Geldiği takım
Dusko Tosic - Guangzhou
Arda Bulut - Louisville
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht
Derrick Luckassen - PSV Eindhoven
Danny Drinkwater - Chelseea
Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova
Gidenler - Gittiği takım
Ahmet Oğuz - Sivasspor
Azad Toptik - Ankaraspor
Alan - Tuzlaspor
Mickael Tirpan - Fortuna Sittard
Tobias Heintz - Takımı yok
ÇAYKUR RİZESPOR
Gelenler - Geldiği takım
Damjan Djokovic - Cluj
Emir Dede - Balıkesirspor
Erik Sabo - Karagümrük
Alexander Söderlund - Hacken
Gidenler - Gittiği takım
Emirhan Topçu - Menemenspor
Burak Albayrak - Serik Belediyespor
İsmael Diomande - Konyaspor
Can Vural - Erokspor
Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor
Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.
Kemal Rüzgar - Manisa FK
SİVASSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
Tyler Boyd - Beşiktaş
Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor
Gidenler - Gittiği takım
Yasin Öztekin - Samsunspor
Barış Yardımcı - Konyaspor
Armin Djerlek - Aluminij
Eren Şahin - Sivas Belediyespor
M.BAŞAKŞEHİR
Gelenler - Geldiği takım
Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor
Ömer Ali Şahiner - Konyaspor
Junior Fernandes - Ittihad Kalba
Tolga Ciğerci - Fenerbahçe
Leo Duarte - Milan
Gidenler - Gittiği takım
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
Emre Kaplan - Bodrumspor
Kerim Frei - Emmen
Muhammed Şengezer - Adana Demirspor
Martin Skrtel - Takımı yok
KONYASPOR
Gelenler - Geldiği takım
Amar Rahmanovic - Sarajevo
Emre Kartal - Fenerbahçe
Zymer Bytyqi - Viking
İsmael Diomande - Çaykur Rizespor
Barış Yardımcı - Sivasspor
Jesse Sekidika - Galatasaray
Gidenler - Gittiği takım
Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir
Uğur Demirok - Kayserispor
Serkan Kırıntılı - Alanyaspor
Savaş Polat - Turgutluspor
KAYSERİSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Kevin Luckassen - Viitorul
Besard Sabovic - Mjallby
Ramazan Civelek - Karagümrük
Uğur Demirok - Konyaspor
Anton Maglica - Guizhou Hengfeng
Nehuen Paz - Bologna
Melih Okutan - Boluspor
Karlo Muhar - Lech Poznan
Gidenler - Gittiği takım
Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor
Yaw Ackah - BB Erzurumspor
İlhan Depe - Altay
Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor
BB ERZURUMSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Jakub Szumski - Rakow
Elba Rashani - Odds
Aatif Chahechouhe - Karagümrük
Mostapha El Kabir - Orgryte
Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor
Yacouba Coulibaly - Le Havre
Zakarya Bergdich - Denizlispor
Johanna Omolo - Cercle Brugge
Göktuğ Bakırbaş - Göztepe
Yaw Ackah - Kayserispor
Brahim Darri - Karagümrük
Manuel da Costa - Takımı yok
Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk
Gidenler - Gittiği takım
Kaan Kanak - Adana Demirspor
Ibrahim Sissoko - Akhisarspor
İbrahim Akdağ - Ankaragücü
Rachad Muhammed - Sarpsborg
Jugurtha Hamroun - Samsunspor
Armando Sadiku - Bolivar
Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor
Osman Şahin - Ofspor
Fabien Farnolle - Takımı yok
Mahamadou Ba - Takımı yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Gelenler - Geldiği Takım
Lucas Mugni - Sport Recife
Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor
Sandro Lima - Tianjin Teda
Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız
Gidenler - Gittiği takım
Berat Özdemir - Trabzonspor
Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor
Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK
Kadir Enes Kira - Hacettepe
Baran Başyiğit - Hacettepe
ANKARAGÜCÜ
Gelenler - Geldiği takım
Aliou Badji - El Ahly
Geraldo - El Ahly
İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor
Alperen Babacan - Akhisarspor
Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe
Ali Kaan Güneren - Akhisarspor
Gidenler - Gittiği takım
Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu
Murat Sipahioğlu - Mamak FK
DENİZLİSPOR
Gelenler - Geldiği takım
Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor
Görkem Can - Groningen
Kubilay Aktaş - Gaziantep FK
Ali Yavuz Kol - Galatasaray
Ayman Ben Mohamed - Le Havre
Ahmed Yasin - Hacken
Mix Diskerud - Man. City U23
Gidenler - Gittiği takım
Mert Sarıkuş - Van Spor FK
Alihan Kalkan - Sancaktepe
Ismail Aissati - Adana Demirspor
Neven Subotic - Altach
Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor
NOT: Takımların sıralaması puan durumuna göre yapılmıştır.