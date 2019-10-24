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Devrilen kamyonetin üzerinde ambulans bekledi

Kuzey Marmara Otoyolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarptı, ardından yola devrildi.

İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, devrilen kamyonetin üzerinde oturarak ambulans bekledi.


Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe ayrımında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Ünal yönetimindeki 34 DL 3591 plakalı kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyonet yola devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü, devrilen kamyonetinin üzerinde oturarak ambulansı bekledi. Yaralı sürücü daha sonra gelen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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