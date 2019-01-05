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Devrilme tehlikesi yaşayan kamyona Türk usulü kurtarma operasyonu

Kağıthane’de bir nakliye firmasına ait bir kamyonet devrilme tehlikesi yaşandı.

Kağıthane'de bir nakliye firmasına ait bir kamyonet devrilme tehlikesi yaşandı. İtfaiye ekiplerine haber veren sürücü ekipler gelene kadar tekerleğinüstüne koyduğu kaldırım taşıyla aracın devrilmesini engellemeye çalıştı o anlar kameralara yansıdı.


Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Horosan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 11.00 sıralarında şehirlerarası nakliye yapan bir firmaya ait kamyonet yokuş aşağı inerken devrilme tehlikesi yaşadı. İçi eşya dolan kamyonetin devrileceğini fark eden sürücü el frenini çekerek aracını durdurdu. Kamyonetten inen sürücü durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve iş makinesinin beklendiği sırada kamyonetin tekerine kaldırım taşının konularak devrilmesinin engellenmeye çalışılması görenleri hayrete düşürdü. Ardından Olay yerine gelen itfaiye ve iş makinesi gelirken Devrilme tehlikesi bulunan kamyonet iş makinesine bağlanan halat yardımıyla güvenli bölgeye çekildi. Kamyonetin çekilmesiyle sokak içindeki trafik akışı normale döndü.

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