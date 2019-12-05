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'Devriye-Tekrar Doğanlar' raflarda

Yazar Orçun Fida’nın Devriye-Tekrar Doğanlar kitabı raflarda yerini aldı.

Yazar Orçun Fida'nın Devriye-Tekrar Doğanlar kitabı raflarda yerini aldı.


Yazar Orçun Fida'nın, hayatta kendi gerçeğini bulamayanları anlattığı Devriye - Tekrar Doğanlar kitabı çıktı. On yılı aşkın bir araştırma sürecinin sonunda tamamlanan kitap, okuyucuyla buluşuyor.


Yazar kitabında içinde olduğumuz, kâinatın varoluşundan günümüze kadar uzanan sonsuz döngüyü ve insana dair her şeyi edebi bir şekilde anlatıyor. Devriye - Tekrar Doğanlar, sürükleyici ve her an soluksuz okunabilecek bir roman olarak görülüyor.

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