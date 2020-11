Dezavantajlı çocukların farklılığını ortaya çıkarmak için çevrimiçi oyun

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, oyunun ve oyun oynamanın Covid-19 süresince oyun oynama imkânları sınırlı olan çocuklar ve gençler için kendilerini ifade ettikleri, enerjilerini ortaya çıkarttıkları bir ortam oluşturduklarını dile getirdi. İnci Haseki sözlerine şöyle devam etti: “Bu girişim UNICEF'in ‘Yeniden Hayal Et' kampanyasının bir parçası. Covid-19 sonrası çocuklar için daha iyi bir dünyayı şekillendirecek fikirleri çocuklardan ve gençlerden dinleyeceğimiz 20 Kasım Dünya Çocuk Günü öncesi hayata geçiyor. Küresel salgın tüm dünyada çocukları doğrudan, hızlı biçimde etkiledi. Biz bir şeyler yapmazsak kalıcı hasar görecekler. Covid-19 birçok ülkede sağlık hizmetlerine zarar vermeye ve her zamanki hizmetleri kesintiye uğratmaya devam ettiği için acilen kaynak oluşturarak hayat kurtarıcı müdahalelerde bulunmazsak önümüzdeki altı ay her gün dünya çapında 6 bin çocuk daha ölebilir.”