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DG Sivasspor-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu

Medipol Başakşehir’in, Süper Lig’in 31.

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mete Kalkavan oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, bu akşam evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.


Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu. Kalkavan'a AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen eşlik edecek.

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