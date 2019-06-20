DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Gri listede aranan DHKP/C'nin sözde Türkiye komite sorumlusunun da yakalandığı operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul'da bu sabaha karşı terör örgütü DHKP/C'ye yönelik bir hukuk bürosuna operasyon düzenlenmiş, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Aranan Teröristler' listesinde ‘gri' kategoride yer alan örgütün sözde Türkiye komite sorumlusu “Derya” kod adlı Kamile Kayır ile birlikte 7 şüpheli yakalanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi'ndeki Halkın Hukuk Bürosu'na yapılan operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana da el konulurken, polis baskınına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DHKP/C üyelerinin saklandıkları hukuk bürosuna yapılan baskın anına ilişkin görüntülerde, örgüt üyeleri arasında ‘sağır oda' diye tabir edilen yeni sığınak ve kripto odalar göze çarpıyor. Bakanlıkça hazırlanan “Terörden Arananlar” listesinde ‘gri' kategoride aranan terör örgütünün sözde Türkiye merkez komitesi sorumlusu Kamile Kayır'ın gizli sığınaktan terör polisince çıkarılma anları yer alırken, dehlizlerin çelik kapı ve plakalarla güçlendirildiği göze çarpıyor.