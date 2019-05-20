DHMİ 86 yaşında

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, DHMİ'nin kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş ve beraberindeki heyet, DHMİ'nin kuruluşunun 86. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Mehmet Ateş, ziyaret sırasında Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Ateş, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

”DHMİ olarak biz de Türkiye'nin zafer anıtı İstanbul Havalimanı gibi dünyanın gıpta ettiği havacılık projelerini hayata geçirerek ülkemizi muasır medeniyetler düzeyine yükseltme idealine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.”

Öte yandan DHMİ Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, DHMİ çalışanlarına da bir mesaj yayınladı. Türk havacılığının parlayan yıldızı olmanın ötesinde tüm dünyada adından söz ettiren güçlü bir marka haline geldiğini aktaran Ateş, yapılan çalışmalar neticesinde Türk havacılığının çağ atladığını kaydetti. Ateş, çalışanlara şu mesajı attı:

“Hayata geçirdiğimiz dev projelerle, ülkemize kazandırdığımız modern eserler ve büyük yatırımlarla Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk havacılığının parlayan yıldızı olmanın ötesinde tüm dünyada adından söz ettiren güçlü bir marka haline gelmiştir. DHMİ'nin 86 yıllık köklü tarihinde elde ettiği başarılar her şeyden önce uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı hizmet anlayışının ürünüdür. Özellikle son 17 yılda Muhterem Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bakanlığımızın destek ve teşvikleriyle Türk havacılığı çağ atlamıştır. Kuruluşumuz bu yeni döneme hızlıca uyum sağlamış, yurdumuzun dört bir yanı havalimanlarıyla donatılmış, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu hava yolu seyahatinin rahatlığıyla tanışmıştır. Bahsedilen bu süre zarfında aktif havalimanı sayısı yüzde 115, havalimanları terminal kapasitesi yüzde 546, uçuş yolları uzunluğu yüzde 59 artış göstermiştir. Ayrıca söz konusu dönemde yine toplam yolcu trafiğimizde yüzde 512, toplam uçak trafiğimizde yüzde 281, hava seyrüsefer yardımcı cihazlarımızın sayısında ise yüzde 89 artış olmuştur. DHMİ olarak elde ettiğimiz bu başarıları asla yeterli görmüyor; daha büyük işlere imza atmak, daha büyük projeler gerçekleştirmek, ay yıldızlı bayrağımızın dünya havacılığının devleri arasındaki yerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle, kıymetli mesai arkadaşlarımın ve ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Türk Hava Yolları A.Ş. çalışanlarının 86. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Ömürlerini, gençliklerini seve seve kurumlarının başarısına fedakârca vakfeden muhterem emeklilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ebedi âleme göç eden kıymetli mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum. Başarı, eser ve hizmet dolu nice yıllara”