DHMİ Genel Müdür Vekili Ateş, THK Üniversitesini ziyaret etti

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Erman Akbulut ile bir süre sohbet eden Ateş,” THK Üniversitesinin havacılık sektörüne sağladığı insan kaynağı çok önemlidir” dedi.

Göreve başlamasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen bitirilmeyen birçok projeyi bitirerek Türkiye'nin hizmetine sunan Devlet Hava Meydanları Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Erman Akbulut'u makamında ziyaret etti. Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve geleceğe yönelik projeleri hakkında Ateş'e bilgi veren THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Erman Akbulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük proje ve yatırımlarla çağ atlayan Türk Sivil Havacılığının önde gelen kuruluşlarından biri haline gelen DHMİ'nin küresel başarılarıyla iftihar ettiklerini belirten Akbulut, başta DHMİ olmak üzere tüm sektöre bilimsel destek verme vizyonuyla çaba gösterdiklerini ifade etti. Üniversitenin mütevelli heyeti üyeleri ve öğretim görevlileriyle bir süre sohbet eden Ateş, kuruluş olarak havacılık alanında eğitim veren THK Üniversitesi ve diğer tüm üniversite, yüksekokul ve teknik liselerin sektörün eğitimli insan gücünü karşılamakta önemli bir misyona sahip olduklarını söyledi.