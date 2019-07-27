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DHMİ Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Hüseyin Keskin görevi devraldı. DHMİ Genel Müdürlük makamında yapılan devir teslim törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt katıldı.


Hüseyin Keskin'e yeni görevinde başarılar dileyen İskurt, vekaleti süresince yürüttüğü çalışmalardan ötürü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş'e teşekkür etti.

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