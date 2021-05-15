DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den 15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü mesajı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Keskin, Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personellerinin gününü kutladı. Devam eden pandemi sürecine karşı etkin önlemler aldıklarını kaydeden Hüseyin Keskin, yaşanan olumsuzluklara rağmen havalimanlarının ortaya koyduğu performansın ve Türkiye hava sahasındaki pozitif verilerin dünya havacılık otoritelerinin raporlarına yansımasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

“Hava sahamızdaki yüz güldürücü verilerin dünya havacılık otoritelerinin raporlarına yansıması memnuniyet verici”

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin yayınladığı mesajda korona virüs pandemisine karşı etkin önlemlerin hayata geçirildiğini ifade ederek, “Son on dokuz yılda hayata geçirilen dev projeler ve başarılı yönetim sayesinde, Türkiye sivil havacılıkta altın çağını yaşıyor. Bu altın hizmet ve atılım döneminde Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçiren kuruluşumuz, yurdu ağ gibi saran her türlü imkana sahip havalimanlarındaki yolcu dostu uygulamalarıyla dünya havacılık otoriteleri tarafından örnek gösteriliyor. Bu başarılarla yetinmeyen Devlet Hava Meydanları İşletmesi, yeni proje ve eserler ile geleceğe yürüyüşünü kararlılıkla sürdürüyor. DHMİ, tüm insanlığı ve havacılık sektörünü derinden etkileyen COVID-19 salgını başlar başlamaz aldığı etkin önlemler ve hayata geçirdiği uygulamalarla uluslararası sektör otoritelerinin takdirini kazandı. Salgına rağmen İstanbul Havalimanı'nın birçok dünya devini geride bırakarak Avrupa birincisi olması havacılığımız için çok önemli bir gelişmedir. Ayrıca, havalimanlarımızın ortaya koyduğu üstün performansın ve hava sahamızdaki yüz güldürücü verilerin dünya havacılık otoritelerinin raporlarına yansıması memnuniyet vericidir” dedi.

“Uzman insan kaynaklarına sahip olmak temel önceliğimiz”

Türk havacılığında elde edilen başarıda Havacılık Bilgi Yönetimi personellerinin katkısına dikkat çeken Keskin, “Saymakla bitmeyecek bu başarılarda büyük özveri ile çalışan, konusunda uzmanlaşmış lisanslı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personelimizin katkısı büyüktür. Bu kıymetli arkadaşlarımız üstün fedakarlıklar ve gayretle havacılık bilgilerini hızlı, eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili birimlere aktarıp, emniyetli bir hava seyrüsefer hizmetini mümkün kılıyorlar. En kıymetli sermaye olan bilgiye sahip olanlar ve onu iyi yönetenlerin hem bugün hem de gelecekte dünyada söz sahibi olacakları bilinciyle gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kuruluşumuzun tüm birimlerini ileri teknoloji ile donatmak ve bunları en verimli şekilde kullanacak eğitimli, uzman insan kaynaklarına sahip olmak temel önceliğimizdir. Bu anlayışla kuruluşumuz, gelişen teknolojiden AIM hizmetlerinin azami ölçüde faydalanabilmesi amacıyla öz kaynaklarını kullanarak daha hızlı şekilde dijital erişim sağlanmasına imkân tanıyan, havacılıkta Dijital Bilgi Bankası olarak tanımladığımız DHMİ AIS PORTAL sistemini geliştirdi” diye konuştu.

“Ulaştığımız bu seviye elbette tesadüf değil”

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını da kaydeden DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Bilgi yönetiminde yeniliklerin öncüsü olarak, uçuş planlamasından uçuş sonrasına kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulacak tüm havacılık bilgilerini doğru zamanda, doğru yerde, doğru formatta ve dijital ortamda sağlıyoruz. Havacılar sayısal ortamda uçuş planlarının sunumuna ve NOTAM'lara DHMİ AİS PORTAL aracılığı ile erişebiliyorlar. Ulaştığımız bu seviye elbette tesadüf değil. Dirayetli bir yönetimin, alın ve akıl terinin, iş ve icraata yansıyan ekip ruhunun doğal bir sonucu. Gayretleriyle kuruluşumuza sektörde liderlik yolunu açan büyük DHMİ ailesinin tüm fertleriyle gurur duyduğumu bu vesileyle tekrar ifade etmek isterim. Bu duygularla, uçuş güvenliğinin ilk adımı olan bilgi yönetimini başarıyla sağlayan fedakâr AIM personelimizin “15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü”nü kutluyor, üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.