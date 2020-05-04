İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek” dedi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, bin kişilik yapımı süren pandemi hastanesi inşasının da sürdüğü Atatürk Havalimanı'nda ki kargo ve genel havacılık hizmetlerine devam eden piste ilişkin açıklamada bulundu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Keskin, “Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki Sahra Hastanesi inşaatı ile 05/23 pistinden gerçekleştirilen tüm kargo ve genel havacılık operasyonları birbirinden bağımsız olarak kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Hastanenin tamamlanmasıyla birlikte kargo, genel havacılık ve ambulans uçaklarına şu anda olduğu gibi Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden hizmet sağlanmaya devam edilecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.