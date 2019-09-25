DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'den yerli ve milli proje vurgusu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Festivalin havacılık tutkunlarını bir araya getirdiğine dikkat çeken Keskin, DHMİ tarafından projelendirilen yerli ve milli projelere yönelik de vurgu yaptı.

“Yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TEKNOFEST'in yanı sıra DHMİ bünyesindeki projelere ait görüşlerini paylaşan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin “Ayakları yere basmayan festival TEKNOFEST'te, ülkemizin dört bir yanından 1 milyon 720 bin havacılık, uzay ve teknoloji gönüllüsünü misafir etmenin gururunu yaşadık. Yerli ve milli teknolojilerimizin sergilendiği festivalde 38 farklı kategorideki 19 yarışmanın yanı sıra yüzlerce başarılı uçuş ile TEKNOFEST bu yıl daha verimli ve daha heyecanlıydı. “DHMİ Çalışıyor Türkiye Uçuyor” vizyonuyla projelendirdiğimiz Hava Trafik Kontrol Simülatörü, Çok Amaçlı Radar Ekranı, Elektronik Uçuş Stribi, Uçuş Bilgi Sistemi, FOD Radarı, Kuş Radarı ve Milli Gözetim Radarı festivalin göz kamaştıran teknolojileri arasında yer aldı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olma hedefi ve başarılarımızda süreklilik sağlamak için yerli ve milli projelerimiz üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.