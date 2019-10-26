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DHMİ Genel Müdürü Keskin, Gaziantep Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2020 yılında hizmete alınması planlanan Gaziantep Havalimanı’ndaki yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2020 yılında hizmete alınması planlanan Gaziantep Havalimanı'ndaki yeni terminal binasında incelemelerde bulundu.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Gaziantep Havalimanı'nda yapımı süren inşaat alanında gelinen aşamayı yerinde inceledi. İnşaat sahasını gezen Keskin, yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler de aldı. Yeni terminal binası ve 2 bin 500 kapasiteli yeni otoparka kavuşacak havalimanında çalışmaların 29 Ekim 2020'de tamamlanması planlanıyor.



70 bin metrekarelik terminal binası hizmet verecek


Gaziantep Havalimanı'ndaki incelemelerin ardından çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmede bulunan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Havalimanı inşaatını yerinde incelemek üzere Gaziantep'teyiz. Allah kısmet ederse, 29 Ekim 2020'de burada hem Cumhuriyet Bayramımız'ı kutlayacağız hem de yeni terminal binamızı açmış olacağız. Şahane terminal binamız yükselmeye devam ediyor. Burada 2 bin 500 araçlık kapalı otoparkımız, yaklaşık 70 bin metrekarelik bir terminal binamız hizmet verecek. En geniş kanatlı uçağın da tam kapasiteyle operasyonunu yapabileceği pistimiz, taksi yolumuz ve köprülü körüklerimiz olacak. İnşallah tam bir sene sonra burada vadeden değil de vadettiğini yerine getiren bir idarenin yöneticisi olarak, bu eseri Sayın Bakanımız ve Sayın Valimiz ile açmayı Allah bize nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

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