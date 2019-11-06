DHMİ havalimanlarında çocuklu ve hamile yolcular için çalışma başlattı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin,” Dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulama Türkiye'de başlıyor. Bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak“ dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Türkiye genelinde Sivil Hava trafiğine açık olan havalimanı'nda çocuklu ve hamile yolculara yönelik özel bir çalışma başlatıyor. Havalimanlarını kullanacak olan bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak. DHMİ havalimanlarında hizmet veren tüm şirketlerle görüşerek hizmeti uygulamaya geçirecek.

'Dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulama Türkiye'de başlıyor'

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin'in konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, ”Dünyada birçok ülkede bulunmayan uygulama Türkiye'de başlıyor. Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanacak. Bilindiği üzere, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara: iz yollar, bekleme koltukları, engelli check-in bankosu, pasaport bankosu, engelli otoparkı, tekerlekli sandalye, ankesörlü telefon ve benzeri kolaylıklar sağlanmıştır. 38 havalimanında 'Engelsiz Havalimanı Belgesi', 18 Havalimanında 'Erişilebilirlik Belgesi' alınmıştır. Diğer havalimanlarımızda bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir. DHMİ Çalışıyor, Türkiye Uçuyor” ifadelerini kullandı