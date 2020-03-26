DHMİ, korona virüs ile mücadeleyi hız kesmeden sürdürüyor

Tüm havalimanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yapan DHMİ, ek olarak önleyici tedbirleri de disiplinli bir şekilde uyguluyor.

Tüm havalimanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak yapan DHMİ, ek olarak önleyici tedbirleri de disiplinli bir şekilde uyguluyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin tüm havalimanlarında aldığı önlemler şöyle:

"Sosyal Mesafe Uygulaması'na geçilmiş; uygulamaya yönelik gerekli yer işaretlemeleri yapılmıştır. Havalimanlarımızda bilgilendirme ve hatırlatmalar görsel iletişim araçları ile yapılmaktadır. Sosyal mesafeye riayet edilmesi ile ilgili anonslar sıklıkla yapılacaktır. Terminal binalarına uğurlayıcı ve karşılayıcı alınmamaktadır. (Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcu refakatçileri hariç) Hizmet değerlendirme ve tanıtım temalı yazılı yayınlar alanlardan kaldırılmıştır. Otoparklarda ve tüm ticari hacimlerde kredi kartı ile ödeme teşvik edilmektedir. Bekleme bölgelerindeki oturma alanları sosyal mesafe gözetilerek düzenlenmiştir. Tüm havalimanlarımızda ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri yüzde 100 taze havalı konumda (donmaya karşı gerekli önlemler alınarak) çalıştırılacaktır."