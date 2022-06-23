DHMİ Madrid'te düzenlenen World Atm Congeress'ne katıldı

Dünya Hava Trafik Yönetimi Kongresi, Madrid'te başladı. Kongre de düzenlenen fuarda DHMİ'nın geliştirdiği kuş radarı büyük ilgi görüyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen World Atm Congeress fuarına katıldı. DHMİ'nın fuarda görücüye çıkardığı yerli ve milli ARGE projeleri yoğun ilgi gördü. DHMİ'nin kendi imkanları ile geliştirdiği ve hizmete sunduğu kuş radarı havacılık camiasının ilgi odağı oldu. Havalimanlarına ait kritik sahalarda, kuş tehlikelerini önleme, havaalanı civarındaki göçmen kuşlara ait göç yollarının belirlenmesi ve iniş/kalkış trafik operasyonlarının belirlenen kuş tehlikelerine göre düzenlenmesi maksadıyla geliştirilen kuş radarı, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

DHMİ Madrid fuarında, Havalimanı Kontrol, Yaklaşma ve Yol Kontrol başta olmak üzere her düzeyde Hava Trafik Kontrol eğitimlerinin verilebileceği Hava Trafik Kontrol Simülatör Sistemi, Sivil Havacılık alanında kullanılacak olan Türkiye'nin ilk yerli radar sistemi olan Milli Gözetim Radarı, PAT (Pist, Apron, Taksi Yolu) sahalarında uçuş emniyet seviyesini üst düzeye taşımak amacıyla milimetre dalga radarı ve optik sensörler ile desteklenen milli FOD tespit Radar Sistemini sergiliyor.

Son 20 yılda hayata geçirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri, yolcu dostu havalimanı işletmeciliği ve hava trafik yönetimi ile bir dünya markası haline gelen Kuruluşumuz, yaklaşık 1 Milyon km2 büyüklüğündeki Türk Hava Sahasını başarıyla yönetiyor; TÜBİTAK BİLGEM ile ortaklaşa birçok ARGE projesini hayata geçiriyor. Dışa bağımlılığı asgariye indirip ekonomiye katkı sağlayan bu yerli ve millî projeler, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda büyük beğeni topluyor.