DHMİ Uçuş Akademisi 3 yaşında

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisi'nin kuruluşunun 3. yılı pasta kesilerek kutlandı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, 3. yaşını kutlayan DHMİ Havacılık Akademisi ile ilgili bilgiler paylaştı. Twitter hesabından DHMİ Havacılık Akademisi'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili mesajlar paylaşan Ocak, “Küresel ölçekte iddialı yeni eğitim vizyonu ile DHMİ, kurum içi eğitim faaliyetleri ve havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan meslekler için eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. Bu vizyonla kurulup kısa sürede çok önemli başarılara imza atan Havacılık Akademimizin kuruluş yıl dönümünde Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığında görev yapan kıymetli arkadaşlarımızla kahvaltıda buluştum. Daha sonra sınıflara geçerek hava trafik kontrolörlüğü temel eğitimi gören öğrenci arkadaşlarımızla birlikte ders dinledim; kendilerine kuruluşumuzun vizyonunu, önemini anlatan bir konuşma yaptım. Bu anlamlı gün vesilesiyle eğitim altyapısı, güçlü kadrosu ve fiziki imkanlarıyla küresel ölçekte başarılara imza atmayı hedefleyen akademimizin iki yıla sığdırdığı başarılar hakkında özet bilgi sunmak istiyorum siz kıymetli takipçilerime” dedi.

37 bin kişiye eğitim verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Havacılık Akademisi'nin 4.2 milyon TL gelir elde ettiğini ifade eden Ocak, ”Akademik yapı olarak yeni bir maziye sahip olmasına rağmen köklü bir eğitim geleneğine sahip DHMİ Havacılık Akademisi'nde 2018 itibari ile 15 bini İstanbul Havalimanı (İGA) ve havacılık sektöründeki diğer paydaşlar olmak üzere toplam 37 bin kişiye eğitim verildi. Akademimizde kuruluşundan bugüne kadar eğitim görüp sertifika alan öğrenci sayısı 43 bin 950 kişiye ulaştı. Verilen eğitimlerden 4.2 milyon TL gelir elde edildi. Ayrıca kurum içi personele yönelik daha önce dışarıdan temin edilen eğitim hizmetleri, gerekli yetkiler alınarak yaklaşık 20 milyon tasarruf sağlandı. Her fırsatta belirtiyorum, eğitim çok önemli. Yeniden yapılanma sürecinde benim en çok emek verdiğim konulardan biri eğitimdi. Bu anlayışla DHMİ Havacılık Akademisi'ni süratle kurduk, bu düzeye getirdik. Yönetim olarak bilginin gücüne inanarak, bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaparak, artık Türkiye'nin en iyi kurumlarından biri olduk. Bir marka olduk. İnşallah, küresel marka da olacağız, yurt dışına da açılacağız. Yurt dışına yönelik daha yoğun eğitim vereceğiz” ifadelerini kullandı.