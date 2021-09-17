DHMİ'den Kıbrıs'a eğitim desteği

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinde görevli 16 personel, DHMİ Havacılık Akademisi’nde eğitim görüyor.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinde görevli 16 personel, DHMİ Havacılık Akademisi'nde eğitim görüyor.
Stajyer hava trafik kontrolörleri için açılan 130. Dönem Temel ATC Kursu'na katılım talepleri kabul edilen KKTC'den 16 personelin teori eğitimi 13 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi. KKTC personeli teorik eğitimin yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce onaylanan eğitim planlarına uygun olarak meydan kontrol, yaklaşma kontrol, saha kontrol eğitimlerini alacak. Eğitimlerin uygulama kısmı 4 Ekim-23 Aralık 2022 tarihleri arasında DHMİ Havacılık Akademisi'nde bulunan simülasyonlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.